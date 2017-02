Lopend Vuur: Ik zou wat vaker een bloemetje mee moeten nemen

Het is Valentijnsdag. De dag waarop meer bloemen dan normaal worden verkocht.

Valentijnsdag is een traditie, die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Een dag waarop je je geheime liefde iets stuurt. Maar ook de dag waarop je je geliefde extra aandacht geeft. Andere personen zien Valentijnsdag vooral als een commercieel feest.Zou je niet gewoon wat vaker, op andere dagen, een bloemetje mee moeten nemen?