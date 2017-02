Meer politiecontroles en onderzoek op 'gevaarlijke' A7

Burgemeesters van de Groningse en Friese gemeenten langs de A7 tussen Joure en Groningen willen dat er maatregelen worden genomen om het aantal verkeersongelukken op de snelweg te verminderen.

Vooral tussen Marum en Leek is het vaak raak, weet burgemeester Henk Kosmeijer van Marum.'We willen daarom nader onderzoek naar de A7.' Rijkswaterstaat en de politie moeten dat onderzoek gaan doen, zegt Kosmeijer. 'Zij snappen onze zorgen ook. Het is volgens mij een hele overzichtelijke weg, en toch gebeuren er met grote regelmaat (ernstige) ongelukken.''Cijfers van het aantal ongelukken zijn er overigens niet', zegt Fred Timmerman van het Team Verkeer van de politie. De politie gaat na de oproep van de burgemeesters extra comtroleren op het traject.'Je moet denken aan opvallende en onopvallende controles door motoren en videoauto's. We gaan letten op. Veel mensen zijn achter het stuur met telefoons, laptops en zelfs brieven bezig. Wij vermoeden dat dat vaak de oorzaak is van ongelukken waarbij auto's op onverklaarbare wijze van de weg raken.Hij pleit ervoor dat bij de controles automobilisten ook echt aan de kant worden gezet, omdat dit het meeste effect heeft. 'Verdere oorzaken van het grote aantal ongevallen moeten uit de analyses gaan blijken. Die controles zijn al bezig, maar vanaf april gaan we een half jaar lang gericht controleren', verzekert Timmerman.Vooralsnog komen er geen extra controles op de A7 tussen de Stad en Bad Nieuweschans.