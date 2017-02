Bergingsbedrijf merkt toename van ongelukken op A7

Precieze cijfers van het stijgende aantal ongelukken op de A7 ontbreken bij de politie, maar bergingsbedrijf Collewijn in Nuis bespeurt een 'gestage toename' van het aantal bergingsklussen op de A7.

Ook de politie en Groningse en Friese gemeenten langs de A7 merken dat en kondigden dinsdag een onderzoek en extra verkeerscontroles aan.Volgens Paul Collewijn stijgt het aantal ongelukken vooral op het gedeelte tussen Marum en Frieschepalen. 'En meestal in de spits', zegt Collewijn. Hij leidt dat af aan het aantal uitrukken per jaar, dat flink is toegenomen.-in 2012 160 x-in 2013 170 x-in 2014 183 x-in 2015 208 x-in 2016 223 xCollewijn benadrukt dat in de cijfers alle uitrukken zitten. 'Hier zitten ook de uitrukken voor auto's met pech tussen. En het is natuurlijk ook zo dat je in het ene jaar meer gladde dagen hebt dan in andere jaren.'Collewijn is verantwoordelijk voor het deel van de A7 tussen Leek en Frieschepalen. Bergingsbedrijf Poort in Hoogkerk is dat voor het deel tussen Leek en de stad Groningen, maar die heeft geen cijfers paraat.