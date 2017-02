Waarom gedraag jij je anders als je verliefd bent?

Een diner bij kaarslicht, een gloedvolle serenade of een mooie bos bloemen: op Valentijnsdag zijn veel geliefden extra aardig voor elkaar. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen als je verliefd bent? 'Je hele brein gaat met je op de loop.'

'Als je verliefd bent, gaan hormonen een rol spelen. Verliefdheid zit in ons brein. Dat zit tegelijkertijd ook vol met stofjes die ervoor zorgen dat we ons gedrag veranderen', verklaart Gert ter Horst, hoogleraar neurobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de microfoon van Radio Noord.'Op het moment dat je verliefd wordt, gaan de geslachtshormonen met je op de loop en dan gaat je gedrag veranderen. Mannen willen stoer zijn, vrouwen praten met vriendinnen.Dat is wat hormonen teweeg kunnen brengen.'Na de verliefdheid, komt de liefde. 'Het gevoel van vlinders in de buik duurt ongeveer tussen de drie en de zes maanden. Daarna gaat het over in houden van. Dat kan enorm lang duren. Je hebt van alles en nog wat geleerd over je partner en dat zit in je brein vast. Het is vergelijkbaar met fietsen. Als je het eenmaal kunt, dan blijft je brein dat vasthouden. Dat is met houden van min of meer hetzelfde.'En het cliché klopt: liefde maakt blind. 'Niet letterlijk natuurlijk', zegt Ter Horst, 'maar je wilt eigenlijk alleen maar bij die ene persoon zijn. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden dat ze in gedachten twintig uur per dag met die ander bezig waren.'