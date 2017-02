Phone House vraagt faillissement aan; vestiging Vismarkt de dupe

De telefoonketen Phone House heeft faillissement aangevraagd in verband met teruglopende verkopen van telefoons en abonnementen. De keten heeft negen winkels in de provincie.

Het faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de zeventig eigen winkels van het bedrijf. De 74 franchisevestigingen vallen buiten het faillissement.In de provincie Groningen is maar één eigen winkel van Phone House: die op de Vismarkt in Groningen. De vestigingen in Paddepoel Groningen, Veendam, Hoogezand, Winschoten, Stadskanaal, Leek, Haren en Delfzijl zijn allemaal franchisewinkels. De laatste sloot recent nog en startte begin dit jaar door.'We lezen het nieuws ook net', zegt een medewerker van Phone House in Veendam. 'We worden al gebeld door klanten, maar we kunnen ze niet veel zeggen. Het is ook een verrassing voor ons.'Alle winkels van Phone House, dat 806 medewerkers heeft, blijven voorlopig open. Curatoren onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf.Phone House schrapte in 2014 al circa tweehonderd banen om de verdeling tussen fysieke winkels en internetactiviteiten beter in balans te krijgen. Daarvoor waren er nog drie Phone House-vestigingen in de stad Groningen.Het bedrijf is sinds 1998 actief in Nederland, oorspronkelijk als onderdeel van het Britse Carphone Warehouse. Na diens fusie met het Britse winkelbedrijf Dixons werd Phone House in 2015 verkocht aan aandeelhouders van telecomretailer Optie1.