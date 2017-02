Schietende agenten krijgen geen straf

De agenten die ruim drie jaar geleden schoten losten op een auto met daarin twee verdachten, hebben geen straf gekregen.

Twee agenten, onder wie een 30-jarige Groninger, zijn helemaal vrijgesproken. De rechtbank is van mening dat er louter op de achterband is geschoten om de auto tot stoppen te dwingen.Twee weken eiste het Openbaar Ministerie al ontslag van rechtsvervolging. Volgens officier van justitie Pieter van Rest hebben de agenten volgens de regels gehandeld en was er sprake was van noodweer.De agenten achtervolgden op 6 juli 2013 in Leeuwarden een auto met daarin twee Friese broers. Ze waren verdacht van bedreiging van de ex van een van hen, en van tanken zonder te betalen.Tijdens de achtervolging reden de broers op de politie in. In een poging de mannen te stoppen, schoot een agent vanuit de politiewagen vijf keer op de banden van de auto van de broers. Ze werden pas later die avond na een achtervolging aangehouden.