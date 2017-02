Groningse politici van de toekomst gaan in debat

Groningse politieke jongerenorganisaties gaan donderdagavond in Het Heerenhuis in Groningen verbaal de strijd aan.

Thema's

Onder leiding van PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken discussiëren de politici van de toekomst over stellingen, die centraal zullen staan bij de Tweede Kamerverkiezingen.



Aan bod komen bijvoorbeeld de afschaffing van het eigen risico in de zorg, het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en de financiering van het hoger onderwijs.



Scholieren uitgenodigd

De Groningse afdelingen van de jongerenorganisaties van de PvdA, D66, VVD, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben hun komst toegezegd. Om jongeren enthousiast te maken voor politiek is een aantal middelbare scholieren en mbo'ers uit de regio uitgenodigd.



Het debat begint om 21.00 uur.

