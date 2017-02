Asbest gooit roet in het eten: financiële tegenvaller Haren

De gemeente Haren moet bijna een miljoen euro betalen om asbest uit een pand aan de Waterhuizerweg te saneren. Ook moet het pand als gevolg van de sanering opgeknapt worden. Het gebouw is nu nog in bezit van de gemeente.

'Dit is een grote tegenvaller', zegt wethouder Michiel Verbeek. De gemeente wil het pand verkopen aan de Stichting Kinderopvang Haren (SKH). Met die partij zijn ze ook in onderhandeling. De SKH huurt het pand nu nog. 'Wij willen als overheid het pand fatsoenlijk en schoon verkopen. Het is geen punt van discussie dat de saneerkosten voor onze rekening zijn.'De Kinderopvang wil op dit moment nog niet reageren op de kwestie.In het pand heeft de SKH op dit moment een buitenschoolse opvang en een kinderopvang ondergebracht. Dat er asbest in het pand zat was bekend bij zowel de gemeente als de kinderopvang.De exacte kosten komen neer op 982.300 euro. Renovatie is een onderdeel van de kosten. Het asbest moet van de zolderruimte worden verwijderd. 'Gevolg daarvan is dat wij een nieuwe kap op het pand moeten plaatsen', aldus wethouder Verbeek.Verbeek gaat ervan uit dat de stichting nog steeds de intentie heeft om het pand te kopen. Wel hoopt hij dat de verkoopprijs iets hoger zal liggen nu er een nieuwe kap op het gebouw komt. 'Maar dat is een kwestie van onderhandeling.'Als de sanering van asbest van start gaat moeten de kinderen in andere gebouwen worden opgevangen. De buitenschoolse opvang gaat naar een schoolgebouw aan de Rummerinkhof. De kinderopvang wordt ondergebracht in units naast het gebouw waar gesaneerd wordt.De kosten die gemaakt worden waren niet voorzien en dus niet opgenomen in de begroting. Daarom moet de provincie goedkeuring verlenen voordat het geld uitgegeven kan worden. De provincie houdt de niet begrote uitgaven van Haren scherp in de gaten nadat de gemeente besloot de stekker uit het herindelingstraject te trekken. 'We moeten het melden, maar ik verwacht niet dat het problemen gaat opleveren', zegt de wethouder.