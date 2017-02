Privacyfunctionaris moet datalekken voorkomen

Er gaat een privacyfunctionaris aan de slag voor de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Die moet er op toezien dat er goed wordt omgegaan met privacyregels en dat er geen datalekken komen.

De privacyfunctionaris heeft een adviserende en toezichthoudende functie en kijkt of de BMWE-gemeenten zich aan het privacybeleid houden. De nieuwe ambtenaar heeft een onafhankelijke positie, om het management en bestuur te adviseren. Zo wil de gemeente voorkomen dat 'de slager zijn eigen vlees gaat keuren'.De ambtenaar is ook het aanspreekpunt voor burgers en medewerkers over privacyvraagstukken, klachten en/of incidenten. Daarnaast houdt hij of zij in de gaten of er geen datalekken zijn.Voor de gemeenten wordt één fulltime functionaris aangesteld, die in alle vier de gemeenten zal opereren.