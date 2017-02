Arnout van Albada maakt schilderijen om op te eten

(Foto: RTV Noord)

Pudding, slavinken, een harinkje en een hele ham. We zijn niet in een delicatessenwinkel of een restaurant, maar in het Drents Museum in Assen. Daar is vanaf dinsdag de eerste solotentoonstelling te zien van Stadjer Arnout van Albada. Voedsel is voor hem een belangrijke inspiratiebron.

Heerlijke puddinkjes

'A Point', zo heet de tentoonstelling in Assen. Het is een expositie waarbij je het water in de mond loopt. Heerlijke puddinkjes, een smakelijk stuk Parmezaanse kaas, een glimmende haring, ze lachen de bezoekers toe. 'Eten is één van mijn favoriete onderwerpen om te schilderen', begint de kunstenaar. 'Ik vind dat je van je onderwerp moet houden en dat heb ik met eten. Dat zit 'm in dingen als kleur, textuur, dat soort dingen.'



Eitempera

Van Albada schildert in een oude traditie. Hij maakt gebruik van 'eitempera', dat al voor de middeleeuwen door kunstenaars werd gebruikt. Hij schildert laag over laag en aan één schilderij werkt hij soms wel een paar maanden. Opmerkelijk dus dat er ook een schilderij van een bederfelijke haring hangt: 'Die haring heb ik op een koelelement gelegd en dan nog is het binnen een paar uur bekeken. Dan begint hij te glimmen en wordt hij te warm. Daarom heb ik niet alleen drie keer een nieuwe haring gehaald, maar ook gebruik gemaakt van foto's'.



In privé-bezit

De schilderijen op de tentoonstelling in het Drents Museum maakte Albada over een periode van zeventien jaar. Vrijwel alle doeken zijn in privé-bezit en hij ziet ze dankzij de tentoonstelling voor het eerst weer bij elkaar. 'Het is geweldig om de schilderijen terug te zien. Het deed me meer dan ik had verwacht', vertelt Albada. 'Ik zie nu mijn eigen ontwikkeling als schilder. Het is heel leerzaam, niet alleen omdat ik terugkijk in het verleden, maar ook zie ik hoe ik verder moet.'



Matthijs Röling, Wout Muller, Henk Helmantel

Het Drents Museum heeft een naam als het gaat om aandacht voor noordelijke figuratieve schilders. 'Voor mij is het een eer om hier te hangen', zegt Van Albada. 'Schilders waar ik les van heb gehad, hebben hier gehangen: Matthijs Röling, Wout Muller, Henk Helmantel, noem maar op.'



De tentoonstelling in het Drents Museum is te zien tot en met 25 juni 2017.

Door: RTV Noord Correctie melden