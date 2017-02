Bij Theatergroep De Doornvogels staat niet de handicap centraal

(Foto: RTV Noord/Suzanne Stoppels)

'De handicap staat niet centraal, maar juist de dingen die je wel kunt doen.' Dat zegt theaterdocent Gemma Inklaar over theatergroep De Doornvogels uit Groningen. De groep bestaat uit ongeveer tien mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Elke donderdagmiddag spelen ze met elkaar in Talentencentrum De Noorderbrug.

'Ik kijk erg uit naar de toneelmiddagen'

Een van hen is de 29-jarige Billy. Hij ligt op bed, want zitten lukt niet zo goed. Maar voor het toneelspel hoeft dat ook niet. 'Ik kijk altijd heel erg uit naar de toneelmiddagen. Ik vind het echt fantastisch om mensen te laten lachen en ik kan er veel emoties in kwijt', legt hij uit.



'Ik vind het echt mooi'

Zijn toneelmaatje Leon zit in een rolstoel en praat via een computer. Ook hij geniet van het spel. 'Ik ben hier met mijn vrienden', lacht Leon. 'Ik vind het echt mooi.'



Improvisatietoneel

Inklaar speelt met de theatermakers altijd improvisatiestukken. 'Lange teksten onthouden is voor de meeste acteurs niet te doen. Bovendien leren ze via het improviseren om te gaan met bijzondere situaties. Situaties die ze in het dagelijks leven ook kunnen tegenkomen zoals verliefdheid, angst of woede.'



Grand Theatre

De Doornvogels geven zaterdag 18 februari in het Grand Theatre in Groningen hun eerste volledig geïmproviseerde voorstelling. 'Ik vind het heel spannend, maar heb er ontzettend veel zin in', zegt Billy. 'Ik hoop dat er heel veel mensen komen.'

