FC Groningen geen voorstander van Eredivisie met 16 clubs

FC Groningen ziet vooralsnog geen meerwaarde in een Eredivisie die uit 16 ploegen bestaat. Dat schrijft algemeen directeur Hans Nijland in de wekelijkse nieuwsbrief van de voetbalclub.

Nijland nam de afgelopen tijd samen met technisch manager Peter Jeltema deel aan verschillende gesprekken over mogelijke veranderingen in het Nederlandse betaalde voetbal. In het geval van zestien Eredivisieclubs is er een model geschetst met een kampioens- en degradatiepoule van elk zes clubs en een middengroep van vier clubs, die voor een prijs spelen.'Met de kennis van nu zijn wij er op dit moment voorstander van de Eredivisie op 18 clubs te houden, mogelijk met een versterkte promotie-/degradatieregeling. Wij hebben namelijk niet de absolute overtuiging dat met een ander competitiemodel de kwaliteit, weerstand en spanning zal toenemen', zegt Nijland in de nieuwsbrief.De komende maand wordt er in Zeist verder gediscussieerd over de competitie-opzet vanaf het seizoen 2018/2019. In mei wordt er vervolgens een definitief besluit genomen.