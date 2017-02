Meer ongelukken op A7: 'Lange, rechte wegen zijn juist gevaarlijker'

Dat er op het rechte stuk van de A7 tussen Groningen en Leek steeds meer ongelukken gebeuren, is voor verkeerspsycholoog Cees Wildervanck geen verrassing. Een lange, rechte weg is volgens hem namelijk helemaal niet veilig.

'Daarom staan in de nieuwe richtlijnen van Rijkswaterstaat dat er meer bochten in (snel)wegen moeten komen. Dan moet je als bestuurder meer opletten.'Volgens Wildervanck voelen mensen zich niet prettig als de 'attentiewaarde laag is'. 'Dan willen mensen juist wat te doen hebben. Dat kun je doen door harder te rijden, of toch maar dat berichtje versturen met je smartphone. Nou, dan zijn de rapen helemaal gaar!'Toch geeft Wildervanck het ontbreken van bochten in gedeeltes van de A7 niet de schuld van het stijgende aantal ongelukken: 'Je moet vooral naar de gebruikers kijken. Wat voor mensen zijn dat?'Wildervanck geeft het antwoord zelf al: 'Tussen Groningen en Leek zijn het vooral forensen. Dat zijn per definitie mensen die 's ochtends te laat zijn vertrokken en 's avonds weer snel thuis willen zijn.''Vaak zit hun hoofd nog vol met allerlei huiselijke dingen, of juist van het werk. Tegelijkertijd rijden ze op plekken waarvan ze denken:.''Dan krijg je dus dat ze gekke capriolen gaan uithalen', vervolgt de verkeerspsycholoog. 'Rechts inhalen, op het laatste moment naar links, elkaar dwars zitten. Daar schiet je niks mee op, behalve misschien dat je gevoelsmatig denkt dat je sneller bent', weet Wildervanck.De politie en gemeenten langs de A7 kondigden dinsdag meer verkeerscontroles aan. Dat vindt Wildervanck een goed idee: 'Prima om meer controles uit te voeren. Als die controles maar zichtbaar zijn. Politie, laat je zien!'