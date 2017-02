Hoogezandster opgepakt voor hennepteelt en drugshandel

Een 37-jarige man uit Hoogezand zit vast op verdenking van hennepteelt en handel in (soft)drugs. Dat geldt ook een 46-jarige man uit Emmen en een 50-jarige Rodenaar.

In totaal heeft de politie op verschillende plekken in Drenthe zes mensen aangehouden, meldt RTV Drenthe . Drie verdachten mochten na verhoor naar huis.Maandag deed de politie invallen in Zwartemeer, Emmen, Emmer-Compascuum, Meppel, Assen en Leeuwarden. In Zwartemeer en Meppel werden hennepkwekerijen gevonden.Het is niet duidelijk wat de rol van de Hoogezandster in het geheel is. De aanhoudingen en de doorzoekingen zijn onderdeel van een onderzoek dat al langer loopt.