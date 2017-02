NoorderBaanBattle moet tientallen deelnemers teleurstellen

Banenzoekevenement NoorderBaanBattle heeft 80 van de 150 aanmeldingen moeten afwijzen, omdat noch hun gemeente noch het UWV de kosten van 1250 euro per persoon voor zijn rekening wil nemen. Dat zegt Harry van Ommen namens de organisatie.

De vierde editie van NoorderBaanBattle begint dinsdagmiddag. Werklozen leren in teams, onder begeleiding van coaches, in een paar maanden tijd waar ze goed in zijn. Ze leren solliciteren en verkennen de mogelijkheden van een eigen bedrijf. De afgelopen edities kwam twee derde van de deelnemers middels een baan, een eigen bedrijfje of een opleiding weer op de rails.Maar dit jaar mogen gemeenten als gevolg van de Participatiewet alleeen nog maar bijstandsgerechtigden selecteren die heel moeiljik aan een baan kunnen komen. Voor 'kansrijke' werklozen is geen geld beschikbaar. 'We hoopten daarom dat het UWV zou inspringen´, zegt Van Ommen. 'Maar die willen helemaal niet mee doen aan dit project.'Als gevolg daarvan vallen bijvoorbeeld werklozen die vanuit de WW een baan zoeken tussen wal en schip. 80 deelnemers hebben afgelopen week een afwijzingsbrief ontvangen waarin word uitgelegd dat er geen financiering was voor hun ´traject´ Wel krijgen ze het aanbod om zelf 1250 euro te betalen voor deelname aan NoorderBaanBattle.NoorderBaanBattle wordt georganiseerd door het bedrijf Challenge Solutions, dat meer evenementen organiseert.