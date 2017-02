Tweede Kamer stemt in met Westerwolde

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die per 1 januari 2018 samen verdergaan als Westerwolde. Alleen de Eerste Kamer moet nu nog formeel akkoord gaan met de fusie.

'We kunnen nu volle kracht verder met Westerwolde', zegt burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde.Haar collega Leontien Kompier van Vlagtwedde: 'We maken tempo met onze herindeling. Samen met de nieuwe gemeente Midden-Groningen is Westerwolde de eerste gemeente in Groningen die per 1 januari 2018 van start gaat. Onze herindeling kan rekenen op breed draagvlak.'De geslaagde fusie tussen Bellingwedde en Vlagtwedde werd vorige week nog als voorbeeld gesteld door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. 'Westerwolde, daar zou ik zo naartoe willen' , aldus de bewindsman.De nieuwe gemeente Westerwolde telt 25.000 inwoners.