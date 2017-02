'Plannen centrum Veendam zijn goed, maar er is geen geld'

De gemeente Veendam hoeft vooralsnog niet te rekenen op provinciaal geld om het centrum aan te pakken. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). Wethouder Andre Hammenga (CDA) van Veendam sprak maandagavond nog uit hoop te houden op een bijdrage van de provincie.

Aanpak winkelleegstand loopt vast: 'Provincie werkt niet mee'

'Het is niet zo dat de plannen van Veendam niet goed zijn', zegt Eikenaar. 'Integendeel, maar het budget is schaars en andere projecten hadden meer prioriteit. Het is een verdeling van schaarse middelen.'Volgens de gedeputeerde liggen er in oktober mogelijk nieuwe kansen voor Veendam. 'Dan volgt weer een ronde', zegt Eikenaar. 'Maar ook dan zijn er geen garanties, want er zullen ongetwijfeld weer meer aanvragen komen dan dat er geld is.'Veendam wil leegstaande winkelpanden ombouwen tot woningen. Dat kan, maar dan moet de woningvoorraad wel in balans zijn. Voor elke nieuw gebouwde huis, moet er een worden gesloopt. Dat hebben de gemeenten in Oost-Groningen samen afgesproken.Daar kan Veendam ook niet zomaar onderuit, volgens Eikenaar. 'We kunnen niet zomaar een streep zetten door die afspraken. Het is een goed streven van Veendam om de winkelruimte terug te brengen, maar dat mag niet betekenen dat er meer woningen bij komen in een krimpgebied.'