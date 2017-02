Nog geen duidelijkheid over de toekomst van Ziegler

Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van Ziegler Brandweertechniek eruit ziet. Het personeel van het Winschoter bedrijf is dinsdagmiddag bijgepraat over de voorgenomen reorganisatie.

'Er zijn verschillende scenario's doorgenomen', zegt FNV-vakbondsbestuurder Bart Plaatje. In het eerste scenario wordt een groep werknemers ontslagen, in het tweede verhuist de volledige productie naar Kroatië. Daar heeft het bedrijf ook een fabriek.De ondernemingsraad van Ziegler en de vakbond gaan zich nu samen buigen over de plannen van de directie, voordat ze advies uitbrengen. 'Wij zien het als OR positief in, we gaan er ook voor', zegt Wim van der Laan, voorzitter van de OR van Ziegler. 'Via een extern adviseur willen we alles boven tafel krijgen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in Winschoten.'Hoe het voorgestelde reorganisatieplan van de directie eruitziet, wil Van der Laan niet zeggen. 'Dat moeten we eerst onderzoeken.'