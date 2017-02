Zaak rond scheve woning Overschild nog altijd in impasse

De gemeente Slochteren vindt het geen probleem als Arwen Cenek, eigenaar van een bouwvallige woning aan de Kanaalweg in Overschild, in een tijdelijke wooncontainer bij het huis gaat wonen.

'Als je in de schulden komt, dan kom je in de shit'

Dat zei een gemeentewoordvoerder van Slochteren dinsdag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State.De noodwoning is een voorstel van staatsraad en rechter Petra van der Beek. Op die manier kan worden voorkomen dat Cenek dakloos wordt als de gemeente de woning sloopt, zei de staatsraad. Van der Beek benadrukte dat ze nog geen einduitspraak zal doen omdat er nog heel wat principiële vragen te beantwoorden zijn.Cenek vond de noodwoning een uitstekend idee. Maar ze heeft geen geld omdat te kunnen betalen, zei haar raadsman. Daarop benadrukte de gemeentewoordvoerder dat Slochteren geen cent zal bijdragen om een tijdelijke noodwoning neer te zetten.Ook het voorstel van de staatsraad om de scheefstaande woning dan maar tijdelijk te stutten totdat de Raad van State einduitspraak heeft gedaan, wees de gemeentewoordvoerder af. 'Te duur, want de woning moet toch worden gesloopt.'Cenek noemde de houding van B en W van Slochteren typerend. Hoewel haar woning al jaren scheef staat, eisen B en W nu volledige sloop van de woning omdat die niet meer te redden zou zijn. Maar in het bestuursdwangbesluit stelt de gemeente dat Cenek de woning moet stutten of slopen.Desalniettemin lijkt Slochteren alleen maar uit op sloop van de woning. Ceneks raadsman voegde daar nog aan toe dat de gemeente nooit een sloopbevel had kunnen afgeven als de gaswinningsaardbevingen er niet waren. Kortom, door de bevingen is het gevaar van instorten van Ceneks woning opeens een groot probleem. Maar Cenek moet het zelf allemaal betalen.De gemeente biedt Cenek geen alternatieve woonruimte aan omdat ze volgens Slochteren te lang heeft gewacht haar woning te verlaten.Na afloop uitte Cenek nog flink wat kritiek op de burgemeester. 'Burgemeester Ten Brink loopt wel mooi met een fakkeloptocht mee om de hart te tonen voor de bewoners die door de aardbevingen zijn getroffen, maar tegelijkertijd zet hij wel zijn handtekening onder een sloopbevel voor mijn woning waardoor ik dakloos word.'Uitspraak volgt binnen enkele weken.