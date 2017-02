Kwart van de Groninger burgemeesters klust bij

Een kwart van de Groninger burgemeesters heeft één of meerdere bijbanen. Dat blijkt uit een onderzoek door RTL Nieuws en de Groene Amsterdammer. Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam had de meeste neveninkomsten.

Swierstra verdiende in 2015 22.495,32 euro bij, naast zijn baan als burgemeester. Hij deed dat als voorzitter van de Raad van Toezicht van VanBoeijen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Jeugdhulp Friesland, lid van het bestuur van Stichting Astron, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lofar en als voorzitter van overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen.Niet alle Groninger gemeenten boden openheid. Zes van de 23 gemeenten gaven beperkt antwoord op de vragen, meldt RTL. Zo is onduidelijk hoeveel burgemeester Peter den Oudsten van Groningen kreeg voor zijn twee betaalde bijbanen. De gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde deelden helemaal geen informatie.26 procent van de burgmeesters in onze provincie heeft een of meerdere betaalde bijbanen. Iets onder het landelijke gemiddelde, van dertig procent. Hier zie je het complete onderzoek naar de bijverdiensten van burgemeesters.