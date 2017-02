'Er moet een standbeeld komen voor Etty Hillesum'

(Foto: Omroep Zeeland)

In Winschoten moet een beeld komen ter nagedachtenis aan de Joodse Etty Hillesum. Dat vindt cultuurhistorisch centrum Oldambt. Hillesum schreef dagboeken tijdens de Tweede Wereldoorlog, net als Anne Frank.

Verbintenis met de geschiedenis

Marianne Kruijswijk, coördinator van het historisch centrum, vindt dat het goed is dat mensen weten wat er heeft plaatsgevonden op de plek waar je woont. 'Het verbindt je met de geschiedenis, ik denk dat het mensen een goed gevoel geeft', zegt ze.



Kort in Winschoten gewoond

Etty Hillesum heeft maar kort in onze provincie gewoond. Ze is geboren in Middelburg. Daarna bracht ze zeven jaar in Winschoten door en verhuisde vervolgens naar Deventer. Later werd ze vermoord in het concentratiekamp Auschwitz.



'Een inspiratie voor ontzettend veel mensen'

Dat ze maar kort in Sodom heeft gewoond, is volgens Kruijswijk geen reden om het beeld niet te plaatsen. 'Omdat ze het dagboek niet hier heeft geschreven, betekent het niet dat ze hier niet herdacht kan worden. Ze is inspirerend geweest voor ontzettend veel mensen.' Ook had Winschoten procentueel gezien net zoveel Joodse inwoners als Amsterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.



Plek nog onbekend

Het is de bedoeling dat het beeld een plek krijgt in de Oranjestraat, waar Hillesum zelf gewoond heeft. Over de precieze plek moet nog nagedacht worden. Dat wil Kruijswijk met de bewoners van de straat doen. Daarnaast moet Kruijswijk nog groen licht van de gemeente krijgen. Die is namelijk eigenaar van de grond.



Door: RTV Noord Correctie melden