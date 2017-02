Groninger Museum start actie om meer Groningers te trekken

Het Groninger Museum gaat een speciale medewerker aanstellen om inwoners van Stad en Ommeland naar het museum te halen. Een groot gedeelte van de Groningers is nog nooit in het Groninger Museum geweest en dat staat directeur Andreas Blühm niet aan.

Geen vreemd probleem

Het is op zich geen vreemd probleem volgens Blühm. 'Veel Parijzenaren komen ook nooit in het Louvre. Maar het is wel heel jammer en daarom gaan we kijken hoe we meer Groningers gaan verleiden om naar het museum te komen.'



Minicursus Gronings

Als begin van het charme offensief is er vandaag een speciaal boekje verschenen: 'Grunnegs Museum, 101* kunst op z'n Grunnegs' met daarin 101 voorwerpen uit het museum en hun Groningse benaming. Zoals 'Schoet' bij een schilderij van de Groninger Ploeg van twee

vrouwen met schorten aan.



Behalve in het Gronings staat de tekst er ook in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en is zo dus een minicursus Gronings.

