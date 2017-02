Groninger Museum richt pijlen op de romantiek

Het Groninger Museum zoekt dit jaar een balans tussen haar functie als regionaal museum en internationaal museum. Op Valentijnsdag maakte het museum haar programma voor de rest van het jaar bekend.

De grote trekker voor de winter van 2017-2018 wordt een tentoonstelling over 'De romantiek in het Noorden'. Dit is de eerste grensoverschrijdende overzichtstentoonstelling van landschapsschilderkunst uit Noord-Europa met werken van beroemde schilders als Friedrich en Turner.In de zomer van dit jaar is er daarom een grote tentoonstelling met als titel: 'Rijk in Groningen', over de rijkdom van de borgen op het platteland en de Stadspaleizen in de Martinistad.Aanstaande vrijdag gaat de eerstvolgende expositie van start over de toonaangevende Nederlandse ontwerper Maarten Baas die o.a. beroemd werd met het verbranden van design meubels.