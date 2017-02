'Nederland' bedankt Groningen voor de gasopbrengst

Sinds dinsdagavond op Twitter: 'Heel Nederland profiteerde van de gasbaten. Tijd om Groningen te bedanken!'

Het Rijksmuseum in Amsterdam, luchthaven Schiphol, het ministerie van Economische Zaken, de haven van Rotterdam: allemaal mogelijk gemaakt dankzij de Groningse aardgasopbrengsten, volgens het account Dank Groningen.#GroningenBedankt, meldt het Twitteraccount Het is niet duidelijk wie er achter het account zit. 'We zijn een groep dankbare Nederlanders en we leven met jullie mee', schrijft de onbekende beheerder aan RTV Noord.