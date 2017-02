Youp van 't Hek pleit voor terugkeer De Blauwe Engel

Cabaretier Youp van 't Hek vindt dat de voormalige Groninger kroeg De Blauwe Engel terug moet keren. 'Een monument met zo'n rijke historie, mag je niet straffeloos omdopen en zeker niet tot 't Vaatje!', schrijft Youp van 't Hek in de VARA-gids.

Herinneringen aan de Blauwe Engel

De Blauwe Engel maakt plaats voor 't Vaatje

Het feestcafé aan de Grote Markt was veertig jaar lang een begrip in het Groninger nachtleven. Het was herkenbaar aan de blauwe neonletters boven de deur, in de kelder onder De Drie Gezusters. Het café maakte in november plaats voor caféIn de Column vertelt Van 't Hek dat hij na optredens in Groningen steevast belandde in de voormalige feestkroeg aan de Grote Markt.'Schrok wel de laatste keer', schrijft de cabaretier over zijn vorige bezoek aan Groningen. 'Het café heet nu heel burgerlijk Het Vaatje. Er ging echt een schok door mijn hele crew toen we deze naamsverandering constateerden.'Van 't Hek 'sommeert' de eigenaar 'deze vergissing onmiddellijk terug te draaien'. 'Ik doe graag de heropening en zal dan nog één keer met de hele kroeg 'Niemand weet hoe laat het is' lallen. Ik kan niet wachten.'