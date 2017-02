Kijk terug: Groninger artiesten zingen strijdlied bij DWDD

Groningen stond dinsdagavond even centraal bij De Wereld Draait Door. Ruim dertig Groninger artiesten zongen twee minuten lang het strijdlied van cabaretier Freek de Jonge.

De Jonge vroeg bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel opnieuw aandacht voor de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Hij riep Nederlanders op zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' te tekenen.Dat had effect, want de site waarop de petitie staat was al snel uit de lucht.Bekijk hieronder het optreden van de Groningers en het Nedersaksisch Vocaal Ensemble terug.Kun je het filmpje niet zien? Klik dan hier , je wordt doorverwezen naar Facebook.