Freek de Jonge: 'Geweldig die power en inzet van Groningers'

Knuffels, zoenen en natte ogen van blijdschap na de uitzending van De Wereld Draait Door dinsdagavond. Groninger artiesten zongen samen met Freek de Jonge het strijdlied, op de melodie van het bekende nummer van Ede Staal 't Het nog nooit zo donker west.

'We kunnen niet anders dan tevreden zijn. Geweldig die power, dat enorme enthousiasme, we kunnen heel enthousiast zijn over de inzet van Groningers voor de actie', zegt De Jonge na afloop van de uitzending.Ook de Groninger artiesten zijn trots op hun ruim twee minuten durende optreden. 'Dit was prachtig met een hele relevante tekst van Freek. Hoe donker het ook is, het wordt altijd weer eens licht. Laten we dat als een teken van hoop beschouwen', zegt Frank den Hollander (Rooie Rinus).Robin IJzerman vierde het DWDD-debuut met een biertje. 'Maar dat is ook omdat ik een droge mond heb van de zenuwen hoor! Nu mag het, even vieren dat het goed ging. Ik kreeg zo'n warm gevoel van binnen, die gezamenlijke kracht die we met z'n allen uitstraalden. Geweldig!'De Jonge deed ook de oproep om zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' te tekenen. Daar werd gehoor aan gegeven, want de site waar de petitie op staat lag er vrijwel direct na de oproep uit. Inmiddels doet de site het weer.Voor De Jonge is het de kers op de taart van al zijn acties de afgelopen tijd. Ede Staal primetime op landelijke televisie komt niet vaak voor. 'Hoewel ik hem niet persoonlijk kende, heb ik hem wel veel gedraaid. Hij zingt over m'n geboortegrond, 't Hoogeland. Daar krijg ik de tranen van in m'n ogen.'