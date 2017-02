Partijen beraden zich op 'vertaling' actie Freek de Jonge in motie

(Foto: FPS / Bewerking)

Partijen in de Tweede Kamer in Den Haag zijn nog naarstig in overleg over het opstellen van een motie, waarin de negen actie-punten van Freek de Jonge worden ondersteund. Dat laat PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken weten.



Brede steun in de Kamer?

In De Wereld Draait Door werd nog gesproken van een motie van haar partij, waarbij het alleen zou gaan over extra evaluaties en onderzoeken.



Volgens Kuiken ligt dat anders en wordt onder meer samen met GroenLinks gewerkt aan een veel ruimere motie. Die moet zo breed mogelijke steun in de Kamer krijgen.



Opdracht kabinet

Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet de opdracht krijgt om met het manifest van Freek de Jonge te omarmen en er mee aan de slag te gaan. Er wordt nog gesleuteld aan de definitieve motie. Die wordt morgen ingediend tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer.



Naar aanleiding van de uitzending van de De Wereld Draait Door is het aantal ondertekenaars van de petitie 'Laat Groningen Niet Zakken' omhoog geschoten. Dinsdagavond had de site petitie.nl problemen en was regelmatig niet bereikbaar. Inmiddels staat de teller op ruim 41.000 handtekeningen.



Door: Goos de Boer