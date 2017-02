Boeren willen leren op biobeurs in Neurenberg

(Foto: LandbouwMechanisatie)

Veertig boeren uit Noord-Nederland stappen donderdagochtend op het vliegtuig naar het Duitse Neurenberg. Daar wordt 's werelds grootste beurs op het gebied van biologische landbouw gehouden.

De vlucht vanaf Eelde is een idee van de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Volgens hem kan Noord-Nederland een hoop leren van de Duitsers op het gebied van biologische landbouw.



Veel kennis te halen

De provincie Groningen wil dat het aantal hectare biologische landbouw toeneemt. 'En daar zijn we goed mee op weg', zegt Staghouwer. 'Maar vergeleken met Duitsland lopen we jaren achter. Daar valt voor ons nog veel kennis te halen.'

Door: RTV Noord