'Zo kunnen we niet met elkaar omgaan tijdens de herindeling'

Raadspartijen in Bedum die iets willen zeggen over de uitgaven van Winsum. 'Dat kan echt niet!', vindt de Winsumer fractievoorzitter Nico Werkman van CDW 2.0.

De ChristenUnie in Bedum vroeg zich af of ze nog iets mochten vinden van de borgstelling 7,3 miljoen van de gemeente Winsum voor nieuwbouw van verpleeghuis De Twaalf Hoven. Die vraag stelde het Bedumer raadslid Bernd de Jong onlangs tijdens een raadsvergadering omdat de gemeente Bedum gaat fuseren met Winsum, De Marne en Eemsmond.CDW 2.0. vindt het niet kunnen dat partijen uit andere gemeenten iets roepen over de financiële plannen van Winsum. 'Dit is niet netjes en zo gaan we niet met elkaar om. We moeten herindelen en dan praat je niet over een zaak waar je nog geen bevoegdheid over hebt. Iedereen gaat nog even over zijn eigen gemeente op dit moment'.De ChristenUnie in Winsum wilde er niet veel woorden aan kwijt maken. 'We zijn nog geen één partij', aldus fractievoorzitter Nannet Gijzen. 'Dus ik heb geen behoefte om verantwoording voor zijn uitspraken af te leggen'.Burgemeester Rinus benadrukte dat dingen niet groter gemaakt moeten worden dan dat ze zijn: 'besef wat u doet'.