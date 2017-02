Winsum wil onderzoek naar financiën nieuwbouw 'De Tirrel'

Het college in Winsum wil graag een garantie verstrekken van 7,3 miljoen euro voor de nieuwbouw van verpleeghuis De Twaalf Hoven. Maar de gemeenteraad wil eerst dat de financiele risico's goed in kaart worden gebracht.

Het verpleeghuis wordt opgenomen in een nieuw complex genaamd 'De Tirrel'. Ook de basisscholen OBS Tiggeldobbe en CBS De Piramiden moeten daar onderdak krijgen. De Hoven moet een lening afsluiten voor de nieuwbouw en klopt daarvoor bij de gemeente aan.Een aantal partijen waaronder CDA, CDW 2.0. en de VVD vinden dat zij niet de eerste partij zijn om bij aan te kloppen, en verwijzen naar het Waarborgfonds. Maar volgens wethouder Harmannus Blok zorgt dat ervoor dat de nieuwbouw vertraagd gaat worden. 'De aanvraag hiervan heeft een lange doorlooptijd voor De Hoven. En snelheid is voor dit project van belang'.'Het financiële risico is moeilijk in te schatten omdat we niet alle informatie hebben. Zoals een begroting van de Hoven en het businessplan', vertelt Peter Ritzema. Zijn partij pleit er net zoals een merendeel van de raadspartijen voor dat een onafhankelijke partij de risico's gaat inschatten en of de garantiestelling kan.De wethouder kan daar mee leven en stemt hiermee in. Hij zal een onafhankelijke accountant laten kijken of de gemeente Winsum de garantie kan verstrekken.