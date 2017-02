Man komt om het leven bij val in vrachtwagen met meel

(Foto: Media TV)

Bij meelfabriek Meneba in Rotterdam is dinsdag een 46-jarige man uit 2e Exloërmond om het leven gekomen nadat hij in een tankwagen met meel was gevallen.

Halverwege de middag kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen dat er iemand in de tankwagen was gevallen, meldt RTV Rijnmond. Dat gebeurde op het terrein van de fabriek aan de Brielselaan in de Tarwewijk.





Overleed ter plaatse

Brandweerlieden wisten het slachtoffer na bijna een uur uit de tankwagen te hijsen. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat bleef zonder resultaat. Hij overleed ter plaatse.





Hoe de man in de tankwagen kon vallen wordt nog onderzocht.

Door: RTV Noord Correctie melden