Geloof en hoop in zonneparken en afblazen windmolens

Tegenstanders van windmolens blijven geloven in de bouw van grote zonneparken als alternatief. Dat bleek dinsdagavond tijdens een presentatie van een groot plan voor een zonnepark in 2e Exloërmond, waar zo'n 200 mensen op af kwamen, meldt RTV Drenthe.

In de Hunsowhal legden de stichting Zonkoloniën en het bedrijf Powerfield nog eens uit waarom zij inzetten op zonneparken. 'Veel beter voor de werkgelegenheid, beter voor de Lofar-antennes, het redt het energieakkoord en het is veel innovatiever', somde Rieks van der Wal van Zonkoloniën de belangrijkste voordelen op.



Plannen

Van der Wal blijft geloven in zonneparken als alternatief voor de omstreden 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dat de komst van windmolens in het gebied politiek gezien een gelopen koers lijkt wil er bij Van der Wal niet in. 'We gaan binnenkort onze plannen aan minister Henk Kamp presenteren. Hij zal ook moeten beseffen dat de toekomst van de Veenkoloniën niet gebaat is bij de komst van windmolens.'



Publiek optimistisch

Ook bij het publiek in de zaal heerst er optimisme dat de windmolens er toch niet zullen komen. 'Er komen verkiezingen en er komt nog een uitspraak van de Raad van State. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er windmolens komen', aldus een man in de sporthal.

