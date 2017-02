Effektief Groep neemt concurrent GCA over

Directeur Erwin de Jong van Effektief Groep (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Schoonmaakbedrijf Effektief Groep uit de stad Groningen heeft het facilitair bedrijf GCA Facility Services overgenomen. Dat heeft de directie van het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt.

De overname is opvallend, want GCA was tot dusver de grootste concurrent van Effektief Groep, zo laat het bedrijf weten.



'Onze ambitie om een toptienspeler te worden in Nederland in de facilitaire dienstverlening is nu werkelijkheid geworden', zegt directeur Erwin de Jong van Effektief Groep.



Omzet groeit naar 50 miljoen euro

Door de overname groeit de omzet van Effektief naar 50 miljoen euro per jaar en het personeelsbestand van het bedrijf naar 2300 medewerkers.

