Petitie van Freek de Jonge gaat door 50.000-grens

De internetpetitie Laat Groningen Niet Zakken is door meer dan vijftigduizend mensen getekend. De magische grens werd rond 9.00 uur woensdagmorgen doorbroken.

De actie is door cabaretier Freek de Jonge in het leven geroepen om alle Nederlanders solidair te laten zijn met de Groningers en om zijn negen actiepunten door de Tweede Kamer te krijgen.Donderdag werd het strijdlied 'Het het nog noeit zo donker wèst' naar het beroemde nummer van Ede Staal, gezongen door een grote groep Groninger artiesten in het tv-programma De Wereld Draait Door. Daar deed Freek ook een oproep om de petitie te ondertekenen.Dat veroorzaakte meteen een overbelaste website van de petitie. Inmiddels zijn er wel duizenden handtekeningen bijgekomen. Woensdag worden waarschijnlijk de actiepunten van Freek in de Kamer besproken tijdens het debat over de mijnbouw.