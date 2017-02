Spanning op Schier: Raad van State beslist vanochtend over gasboringen

(Foto: Werkgroep Horizon Schiermonnikoog)

Een spannende dag voor Schiermonnikoog. De Raad van State bepaalt vanochtend of de vergunning van minister Kamp om boven Schiermonnikoog naar gas te zoeken in stand kan blijven of niet.

Kamp verleende die vergunning ondanks veel protesten en legde ook een motie van de Tweede Kamer om hier van af te zien naast zich neer. Dit leidde tot meerdere acties van de eilandbewoners.

