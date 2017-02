Dode in ijs bij Noordkaap-monument bij de Eemshaven

(Foto: Johan Wildeboer / 112 Groningen) (Foto: Johan Wildeboer / 112 Groningen)

In een sloot bij het Noordkaap Monument langs de dijk tussen de Noordpolderzijl en de Eemshaven is woensdagmorgen een levensloos lichaam in het ijs gevonden.

De fiets van het slachtoffer lag op de dijk. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen is nog onduidelijk (later meer).

