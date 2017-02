Engie ziet zelf af van gasboringen bij Schiermonnikoog

Engie ziet af van gasboringen bij Schiermonnikoog, ondanks dat het mag van de Raad van State. Met dat nieuws komt het energiebedrijf vandaag.

Engie brengt het nieuws na de uitspraak van de Raad van State over mogelijke gaswinning bij het waddeneiland. Het hoogste beroepsorgaan besloot vanochtend dat de proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan Maar daar ziet Engie van af. Het concern vindt de imagoschade te groot.Het energiebedrijf gaat dus geen eerste proefboring doen in de periode oktober 2017 tot en met maart 2018. Ook de tweede proefboring is van de baan. Die zou plaatsvinden als er uit de eerste proef bleek, dat er een winbare hoeveelheid gas aanwezig was. Tegen de proeven was veel bezwaar van eilandbewoners en natuurorganisaties.Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, is opgetogen: 'Wij vieren een feestje nu Engie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen na de bewonersprotesten en de kritiek van maatschappelijke organisaties. De overheid heeft zich natuurlijk wel achter de oren te krabben dat ze het zelf hebben laten afweten.'Ook de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog, dat de protesten tegen de voorgenomen boringen organiseerde, is blij dat er nu alsnog een streep door de vergunning is gezet. 'Dit is echt een historische overwinning,' aldus Thom Verheul van de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog.Ook Natuurmonumenten is blij met de keuze. Chris Braat: 'Het besluit van het bedrijf getuigt van lef. Engie neemt de eilanders serieus en kiest een duurzame koers. Het is geweldig nieuws voor het kustlandschap en iedereen die van het eiland houdt.'Als een ander energieconcern de proefboringen wil verrichten, moet het volledig opnieuw beginnen met het aanvragen van vergunningen. De vergunningen van Engie worden niet overgedragen. Dat laat een woordvoerder van de Raad van State weten. Een nieuwe kandidaat moet dus opnieuw natuur- en omgevingsvergunningen aanvragen.Bovendien gaat het daarbij alleen om de vergunningen voor proefboringen en niet voor gaswinning op langere termijn. Daarvoor werden de voorwaarden in oktober vorig jaar verscherpt. Zo werd duidelijk dat een niet-tijdelijk boorplatform tenminste achttien kilometer uit de kust moet komen. De nieuwe regels werden in december vastgelegd in de nieuwe Mijnbouwwet