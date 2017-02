Brandweerduiker redt meeuw die zich te pletter vliegt tegen politiebureau

(Foto: Politie Noord-Nederland)

Een zilvermeeuw raakte dinsdag uit koers en vloog daardoor tegen het politiebureau aan de Sontweg in de Stad. De vogel liep een gebroken vleugel op.

Agenten probeerden de gewonde meeuw te vangen, maar het dier ging er vandoor en belandde in het water van het Eemskanaal, voor de deur van de brandweer. De politie schakelde die dan ook in.



Koude water

Een duiker van het korps dook meteen het koude water van het kanaal in en wist de meeuw op de wal te krijgen. De vogel is overdragen aan de dierenambulance. Die heeft de vleugel gespalkt. De meeuw is nu aan het bijkomen van zijn hachelijke avontuur.

Door: RTV Noord Correctie melden