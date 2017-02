Proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

Engie mag proefboringen naar gas verrichten bij de kust van Schiermonnikoog. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend besloten.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.Minister Kamp van Economisch Zaken verleende eerder vergunningen om naar gas te zoeken, ondanks protesten van eilandbewoners en natuurbeschermingsorganisaties. Hij legde ook een motie van de Tweede Kamer om van de boringen af te zien naast zich neer.De vergunningen maken voor Engie twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms mogelijk op respectievelijk vijf en acht kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De eerste proefboring vindt plaat in de periode oktober 2017 tot en met maart 2018. Als daaruit blijkt dat er een winbare hoeveelheid gas aanwezig is, mag het jaar erop een tweede proefboring plaatsvinden.Het beroep bij de hoogste bestuursrechter was ingesteld door de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, de gemeente Schiermonnikoog en honderden bewoners van het eiland.De werkgroep Horizon Schiermonnikoog, dat de protesten tegen de voorgenomen boringen organiseerde, is teleurgesteld dat de Raad van State geen streep door de vergunning heeft gezet. 'We hebben alles geprobeerd om van dit voornemen af te komen en kunnen nu alleen nog hopen dat de energiereus Engie zélf op andere gedachten komt,' aldus Thom Verheul van de werkgroep.Engie komt waarschijnlijk later woensdagochtend met een reactie op de uitspraak. De werkgroep heeft goede hoop dat Engie -ondanks de uitspraak van de RvS- alsnog zélf zal afzien van de proefboringen.