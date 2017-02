OZG gaat spataderen behandelen met propellertje

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen gaat als eerste ziekenhuis in het Noorden spataderen behandelen met een propellertje.

Twintig prikjes

Tot nog toe worden spataderen vaak behandeld met laserstralen. Dit is een vrij pijnlijke behandeling, doordat er zo'n twintig prikjes in het been nodig zijn. Via die prikjes spuit de arts vloeistof in die verdovend werkt en nodig is om omliggend weefsel te beschermen.



Katheter

Bij de nieuwe behandeling ClariVein brengt de arts een katheter in de ader met aan het uiteinde een propellertje. Dat draait rond en raakt de aderwand. Tegelijkertijd wordt met vloeistof de ader dicht geplakt. Hierdoor stoppen de spataderklachten. Hiervoor is niet meer dan één prik met verdoving nodig.



Voordeel is ook dat de kans op schade in omliggend weefsel kleiner is. Zeker als er zenuwen vlakbij liggen is de behandeling daarom veiliger.



Het kan niet altijd

ClariVein kan niet bij alle spataderen worden gebruikt; als de aderen te groot zijn kan de propeller de wanden niet raken.



Een op de vier mensen krijgt met spataderen; vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.

Door: RTV Noord Correctie melden