NAM wint 27,6 miljard kuub gas uit Groningen-veld in 2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeftin 2016 27,6 miljard kuub aardgas gewonnen uit het Groningen-gasveld. In totaal kwam de gasproductie van het bedrijf in het vorige kalenderjaar uit op 35,8 miljard. Dat blijkt uit cijfers van de NAM zelf.

Minister Kamp van Economische Zaken bepaalde in 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-gasveld niet meer per kalenderjaar gelden maar per 'gasjaar'. Dat gasjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar.Hiervoor is gekozen omdat de koudste maanden met de grootste gasvraag dan aan het begin van het gasjaar zitten. Dat verkleint de kans dat het productieplafond al voor het einde van het gasjaar is bereikt.Voor het gasjaar 2015-2016 gold een productieplafond van 27 miljard kubieke meter. De NAM bleef daar net onder en won toen 26,98 miljard kubieke meter. Voor het huidige gasjaar 2016-2017 geldt een maximale productie van 24 miljard kubieke meter. De NAM won in dit lopende gasjaar tot en met januari 8,91 miljard kuub gas.De NAM won niet alleen minder gas in het Groningen-gasveld. Ook uit de kleinere gasvelden, op land en in zee, werd in 2016 minder opgepompt dan het jaar ervoor. In totaal werd er 8,2 miljard kuub gewonnen, dat is 0,7 miljard kubieke meter minder dan in 2015.Productiecijfers van het Groningen-veld zijn beschikbaar op de site van de NAM.