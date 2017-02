Opnieuw ongeval op A7 in het Westerkwartier

(Foto: Gerwin de Vries/ De Vries Media)

Opnieuw een ongeval op de A7: een automobilist vanuit Boerakker belandde woensdagochtend op de kop in de sloot bij Leek. Eerder was hij van de weg geraakt en op de afrit in de berm beland.

Extra controles

Deze week nog kondigde de politie extra controles aan vanwege de vele recente ongelukken op het traject tussen Groningen en Joure. Vanaf april gaat de politie een halfjaar lang onderzoeken wat de oorzaak is van het grote aantal ongelukken.



Total loss

De bestuurder kon op eigen kracht de wagen verlaten. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De wagen was total loss.

Door: RTV Noord Correctie melden