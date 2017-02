'Groningse man niet vaak op de koffie bij pa en moe'

(Foto: RTV Noord)

De Groningse man gaat het minst bij zijn ouders op bezoek van alle Nederlandse mannen. Meer dan de helft (53 procent) gaat minder dan één keer per maand op bezoek bij zijn vader en of moeder. Dat blijkt uit onderzoek naar het gezinsleven van de Nederlandse man door modeketen Only for Men.

Kerstmis en verjaardagen

Twee op de tien Groningse mannen zegt alleen maar op visite gaan bij speciale gelegenheden als Kerstmis en verjaardagen. De ondervraagde mannen vinden dat ze wel heel erg goed kunnen opschieten met hun ouders.



Moeder

Ook werd de Groningse man gevraagd een cijfer te geven aan hun moeder. Ze gaven het cijfer 7.6. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Door: RTV Noord