Sloop van basisschool in Loppersum is in volle gang

Prinses Beatrixschool gaat plat (Foto: Jaqueline Nauta / RTV Noord) Prinses Beatrixschool gaat plat Een gedeelte van de school staat nog overeind (Foto: Jaqueline Nauta / RTV Noord)

De sloop van de Prinses Beatrixschool in Loppersum is in volle gang. Een gedeelte van de basisschool ligt al plat. In het deel wat nog overeind staat wordt nu asbest verwijderd.





De openbare basischool Prinses Beatrix wordt gesloopt omdat die niet aardbevingsbestendig was. Bij zwaardere bevingen kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Op de plek van de Prinses Beatrixschool komt een nieuwe, aardbevingsbestendige school.



De leerlingen krijgen al een tijd les in een nieuw semi-permanent onderkomen. De kinderen van de Prinses Beatrixschool delen het aardbevingsbestendige 'noodgebouw' met leerlingen van de christelijke basisschool de Roemte en kinderopvang Kids2B.



De twee basisscholen en de kinderopvang gaan ook samen in de nieuwe, nog te bouwen school. De verwachting is dat de bouw gaat starten in de zomer van 2017. In de zomer van 2018 moet de nieuwe school klaar zijn.



'Het is een heleboel werk met ontzettend strenge regels' vertelt een asbestsaneerder ter plekke. Toch valt de hoeveelheid asbest in het gebouw hem mee, 'Het gaat om de bitumen lijmlaag onder de vloerbedekking die moet er eerst uit'.

