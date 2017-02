Lopend Vuur: Dankzij Freek en de Groninger artiesten gaat er nu echt wat veranderen

Normaal mogen artiesten een minuut zingen in De Wereld Draait Door. Maar voor het koor met Groninger artiesten en Freek de Jonge werd een uitzondering gemaakt.

De nieuwe versie van 'Het het nog nooit zo donker west' klonk 2 minuten op de landelijke TV. Aan de oproep van Freek om vervolgens de internetpetitie Laat Groningen Niet Zakken te tekenen, werd massaal gehoor gegeven.Was dit het zetje dat politiek Den Haag nodig had? Gaat er nu eindelijk echt wat veranderen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was het Lopend Vuur: Ik zou wat vaker een bloemetje mee moeten nemen . 51,87 procent van de Groningers (1.313 stemmen) is het daarmee eens.