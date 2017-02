Bus vol Groningers op weg naar Den Haag

Een week geleden riep Jan Dales van de Groninger Bodem Beweging Commissaris van de Koning René Paas op een bus te regelen om woensdag naar het gasdebat in Den Haag te gaan. Nu zijn ze onderweg.

Vorige week, na het lijsttrekkersdebat in het provinciehuis, reageerde Paas positief op de uitspraken van de lijsttrekkers. Die waren opvallend eensgezind: de gaswinning moet omlaag, het politieke gehakketak moet stoppen, de NAM moet niet meer bepalen wat de schade is. Paas kondigde toen aan deze uitspraken zo snel mogelijk in Den Haag aan te bieden. Dat gebeurt deze woensdagmiddag bij aanvang van het debat.Mogelijk wordt ook het 9-puntenplan dat Freek de Jonge aanbiedt , besproken.'Met zo'n eensgezindheid kunnen we de onderhandelingen voor het regeerakkoord niet meer verliezen', zegt de commissaris.In de bus zitten vertegenwoordigers van 24 organisaties, zoals de GBB, Milieudefensie en bestuurders.