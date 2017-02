Groningen krijgt kinderburgemeester

(Foto: Archief RTV Noord)

De gemeente Groningen krijgt er een hoogwaardigheidsbekleder bij: vanaf september heeft de stad een kinderburgemeester.

Met de aanstelling van deze junior burgervader (m/v) wil de gemeente kinderen stimuleren na te denken, en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad.



De kinderburgemeester vergezelt burgemeester Den Oudsten en wethouder Gijsbertsen tijdens representatieve taken, maar organiseert ook zelf activiteiten. Daarnaast speelt de kinderburgemeester ook een rol bij andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een opening.



Uitnodiging

Basisschoolleerlingen in groep 6 en 7 krijgen binnenkort een uitnodiging om te solliciteren op de functie van kinderburgemeester. In april kiest een jury de kandidaten die een korte verkiezingscampagne gaan voeren.



Stemmen

Daarna kunnen Stadjers in mei 2017 stemmen voor de eerste kinderburgemeester van Groningen. De benoeming loopt gelijk met het schooljaar: van september 2017 tot september 2018.

Door: RTV Noord Correctie melden