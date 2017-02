Liveblog gasdebat: Kamp wil praten over klimaat-kennisinstituut in Groningen

Een week geleden deden de lijsttrekkers beloften: de gaswinning moet omlaag, het politieke gehakketak moet stoppen en de NAM moet uit de schadevergoeding worden gehaald. Nu kijken Groningse bestuurders of de daad bij het woord wordt gevoegd.

Met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente en milieu-organisaties, vertrok Commissaris van de Koning René Paas vanochtend met de bus naar Den Haag. Daar vindt vanaf 14.30 uur in de Tweede Kamer het laatste gasdebat van het huidige kabinet plaats. De delegatie wil van dichtbij zien of politci hetzelfde verkondigen in het debat, als een week eerder bij het Noordelijke verkiezingsdebat.Mogelijk wordt ook het 9-puntenplan dat Freek de Jonge aanbiedt al besproken in de Kamer vanmiddag. Dat plan werd kracht bij gezet door de internetpetitie Laat Groningen Niet Zakken, die inmiddels bijna 60.000 keer is ondertekend.In dit liveblog volgen we de ontwikkelingen van het gasdebat. Wat zeggen politici, hoe reageren 'onze' bestuurders en wordt het puntenplan behandeld? Verslaggever Mario Miskovic is voor ons ter plekke.