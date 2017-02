Woldring mag 435 studentenwoningen bouwen aan Friesestraatweg

De weg is vrij voor de bouw van 435 studentenwoningen aan de Friesestraatweg in de stad Groningen.

De Raad van State heeft een paar foutjes, die in het bestemmingsplan zaten, zelf gerepareerd. Zo heeft het bestuursrechtscollege aan het aantal studentenwoningen een maximum gesteld van 435. Ook gaat de Raad alsnog akkoord met een later ingediend onderzoek naar de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige studentenwoningen in Groningen.Verder heeft de Raad de uitbreiding van daghoreca en winkels in het pand met 150 vierkante meter vastgelegd. Alle andere bezwaren van omwonenden, bijvoorbeeld tegen parkeer- en fietsoverlast, veegde ze van tafel. Ontwikkelaar Woldring kan nu snel met de bouw beginnen.De Raad behandelde dinsdag de bezwaren van de omwonenden tegen de bouw van studentenflats op de plek van het oude meubelbedrijf Woldring. De raadsman van Woldring en de gemeente Groningen reageerden opgetogen op de voorzetjes van staatsraad Van Buuren. Immers, afgelopen oktober zette de Raad van State het plan na een spoedzaak nog in de ijskast.De tegenstanders, die nabij het geplande studentenhuis wonen, hopen evenwel dat de Raad van State het plan niet zelf gaat repareren maar terugstuurt naar de gemeenteraad. Zij vinden de foutjes niet zo klein en menen dat het bestemmingsplan aan alle kanten rammelt. De tegenstanders vinden dat er te veel studentenwoningen in de wijk Paddepoel worden gepland.